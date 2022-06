Baby sitter in cerca di lavoro? Ci si può iscrivere all’Albo del Centro per le famiglie

Estate: finita la scuola, per i figli e le figlie dei genitori che lavorano è sempre più tempo di Baby sitter. Una necessità che il Centro per le Famiglie distrettuale, gestito da Azienda Pedemontana sociale, vuole soddisfare attraverso l’Albo delle, o dei, Baby sitter, nato per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta. Un servizio “su misura”, messo gratuitamente a disposizione di chi cerca un’occupazione e le famiglie che risiedono nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, e Traversetolo) e dell’Unione Montana Appennino Parma Est (Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano e Tizzano Val Parma).

Per le o i Baby sitter, l’iscrizione all’Albo è semplice, senza spese e non occorre più essere residenti in uno dei comuni del distretto sud est. Tra i requisiti necessari occorre, prima di tutto, essere maggiorenni, avere la cittadinanza italiana o di uno Stato europeo, oppure anche straniera ma con regolare permesso di soggiorno. Bisogna inoltre possedere un diploma di scuola superiore, ma può bastare anche la licenza media, purché accompagnata da un attestato di partecipazione ad un corso di formazione per Baby sitter o Tagesmutter, oppure da un’esperienza professionale di almeno un anno certificata. Alla domanda occorrerà allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo, una copia di un documento d’identità, nel caso in cui non dovesse essere presentata di persona, e il permesso di soggiorno se in possesso di cittadinanza straniera.

Le famiglie in cerca di Baby sitter dovranno invece compilare una scheda con le indicazioni delle loro esigenze. Successivamente, verranno forniti loro i nominativi delle persone che meglio rispondono alle loro esigenze. I termini del rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi, saranno gestiti in piena autonomia tra le parti.

Chi fosse interessato ad iscriversi all’Albo, oppure avesse necessità di una, o un, Baby sitter, dovrà rivolgersi al Centro per le Famiglie, aperto su appuntamento, telefonando al numero 0521 331395 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 13, e il giovedì dalle 14 alle 17, oppure inviando una email con i propri recapiti all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it