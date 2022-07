Italia, Germania, Brasile: i nemici di allora tornano a Giarola e affidano ai loro giovani la pace

Lì dove 77 anni fa l'esercito brasiliano partito da Parma e i partigiani scesi da Medesano si unirono per la battaglia finale contro i nazifascisti: quella «Sacca di Fornovo» che costrinse alla resa 15mila ufficiali e soldati tedeschi e repubblichini.

Lì dove oggi - con davanti le macerie e i morti di una nuova guerra in Europa - quelle stesse nazionalità allora contrapposte si ritroveranno per condividere un'esperienza quotidiana di pace.

Quel «lì» è la Corte di Giarola e il «come» ha il nome di CamPeace, un campeggio lungo sei giorni che da lunedì prossimo avrà come protagonisti una ventina di ragazzi e ragazze maggiorenni provenienti da Collecchio, dai comuni parmensi attorno al Parco, da Montegroppo, dal paese gemellato di Butzbach (Germania), oltre a una rappresentanza inviata dall’Ambasciata del Brasile in Italia.

Dal montaggio delle tende allo spettacolo finale; dall'incontro con ospiti illustri sui temi della legalità, dell'amore e del rispetto, alla preparazione di un pranzo speciale; dai laboratori di disegno alla biciclettata: il progetto mira a creare nuovi ambasciatori e ambasciatrici di pace, capaci di una «visione mondo», di relazioni di vero scambio. E anche di tornare alle proprie vite continuando a praticare e a diffondere un messaggio di fratellanza e sorellanza, di convivenza civile tra i popoli e tra i popoli e l'ambiente.

«La speranza è che possano poi portare in classe o all'università il racconto di questa esperienza e che il loro entusiasmo possa essere contagiaso. Ecco perché abbiamo voluto che fosse inserita nell'alternanza scuola-lavoro», racconta Maristella Galli, sindaca di Collecchio, che su questo progetto ha ottenuto il patrocinio di Regione e Provincia e il sostegno di Fondazione Cariparma e Parco Nazionale Appenino Tosco-Emiliano Riserva MAB Unesco.

«L'idea del campeggio è nata tempo fa, quando a Giarola era stato allestito lo spazio per un Laboratorio Storico in collaborazione con Isrec - spiega Galli - ; l'idea si è poi concretizzata durante un convegno delle Riserve Mab Unesco in cui abbiamo analizzato i punti dell'agenda 2030». E il numero 16, relativo alla costruzione della Pace, ha dato lo spunto per riprendere in mano quel sogno. E a dargli nuova - purtroppo - attualità: tanto che venerdì ci sarà il collegamento video con il direttore ucraino di una riserva del Vermonth.

Intanto un primo accordo c'è già ed è stato proposto proprio da ragazzi e ragazze: orari fissi e ridottissimi per l'uso del telefonino. Che nessuno disturbi la pace.