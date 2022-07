Sorbolo, scassina la cabina per fototessere e tenta anche con il distributore di bevande: incastrato dalle telecamere  

Era entrato in azione nella notte del 26 giugno: intorno alla mezzanotte in Via Focherini a Sorbolo aveva danneggiato una cabina per fototessere per estrarre il denaro. Un bottino di 220 euro. Che evidentemente non gli bastava perché l'uomo ha rivolto la sua attenzione anche ad un distributore di bevande, non riuscendo però questa volta nella "impresa". In entrambe le occasioni, comunque, ha causato danni ingenti per un totale di almeno 1200 euro.

I Carabinieri della Stazione di Sorbolo hanno avviato le attività di indagine e grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza, insieme all’individuazione di alcuni testimoni, hanno trovato riscontri investigativi per dare un’identità all'uomo: un quarantatreenne italiano, originario del paese, che è stato denunciato per furto aggravato.