Il Consorzio del Culatello di Zibello premiato per l’impegno nella valorizzazione del territorio

C’è anche il Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello DOP tra le 30 realtà d’eccellenza espressione del made-in-Italy agroalimentare premiate a Milano nell’ambito del premio “Save The Brand”, promosso dalla testata Foodcommunity.it. La giuria ha riconosciuto l’importante ruolo giocato dal Culatello di Zibello DOP nella valorizzazione del territorio della Bassa Parmense. Questa la motivazione ufficiale del premio: «Il Culatello di Zibello DOP è espressione di un territorio, quello della Bassa Parmense, spesso dimenticato ma dalla forte impronta enogastronomica. Re, regine e attori e di tutto il mondo lo prenotano anno per anno. Ambasciatore del buon cibo italiano in tutto il mondo, il Culatello di Zibello DOP è un’eccellenza d’eccezione».

Nella prestigiosa cornice del Four Seasons Hotel di Milano, a ritirare il premio in rappresentanza del Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello DOP è stato il Presidente Romeo Gualerzi.