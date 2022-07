Avevano dato fuoco a tre balloni in un campo a Fornovo: 5 giovanissimi scoperti e denunciati

La stupida (dannosa e pericolosa) "impresa" l'avevano fatta la sera del 4 luglio a Fornovo, lungo strada Caselle: avevano appiccato il fuoco a tre balloni di fieno nel terreno agricolo di proprietà di una giovane imprenditrice, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Parma.

I Carabinieri di Fornovo hanno avviato immediatamente le indagini e raccogliendo le testimonianze di residenti nella zona sono riusciti ad attribuire, nell’arco di breve tempo, la responsabilitàm del rogo doloso a 5 giovanissimi che abitano in due comuni limitrofi, segnalati alla Procura per concorso in danneggiamento seguito da incendio.

In questo periodo di clima arido l’Arma dei Carabinieri, in stretta sinergia fra le Stazioni territoriali e forestali, sta svolgendo servizi mirati per prevenire e reprimere questo tipo di condotte che, potrebbero originare pericolosissimi incendi difficilmente contenibili con conseguenze disastrose per l’ambiente, biodiversità ed ecosistema del territorio.

Si invita tutta la cittadinanza - sottoliena l'Arma - a collaborare in questa attività di prevenzione segnalando immediatamente al 112, notte e festivi compresi, principi di incendi in atto o movimenti o circostanze anomali, con particolare riferimento alla presenza sospetta di persone in prossimità delle rotoballe in attesa di trasferimento dai terreni agricoli.