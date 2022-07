Emergenza siccità: sul Po sconsigliata la navigazione in alcuni tratti

A causa della siccità e dei bassi livelli idrometrici, l’Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo), sconsiglia la navigazione a motore in alcuni tratti del fiume: dal Ponte della Becca (Pavia) fino alla località Mortizza (Piacenza) e da valle della Conca di Isola Serafini (Piacenza) fino alla località Papozze (Rovigo).

In alcuni tratti, rileva l'agenzia, si è resa impossibile la rilevazione dei fondali e la presenza di ostacoli emergenti o di bassi fondali rende la segnaletica di sponda non sempre corrispondente alla reale situazione del canale navigabile. Quindi risulta impossibile posizionare ulteriori boe per delimitare in modo efficace i tanti punti critici. Di qui l’avviso diramato di navigazione sconsigliata nei tratti indicati. E’ invece possibile la cauta navigazione a motore dalla località Mortizza (Piacenza) fino a monte della conca di Isola Serafini (Piacenza) e a valle della località Papozze (Rovigo).