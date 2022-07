Nascondeva nel passeggino quattro paia di scarpe rubate: denunciato a Noceto

I Carabinieri della Stazione di Noceto, con la collaborazione della Polizia Locale, sono intervenuti al centro commerciale “Globo” di Ponte Taro, dove era stata segnalata la presenza "sospetta" di un uomo che si aggirava con un passeggino.

Un passeggino che è stato controllato e che non era destinato ad ospitare alcun bambino ma quattro paia di scarpe per un valore complessivo di quasi 400 euro. L'uomo, un cittadino moldavo di 38 anni residente nel reggiano, tradito dai movimenti sospetti effettuati fra più negozi, è stato denunciato per furto aggravato e fatto destinatario di un foglio di via dal comune di Noceto per tre anni.