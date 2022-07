San Geminiano, l'incendio parte da un roveto e brucia anche alcuni filari di kiwi di un'azienda agricola

Paura a San Geminiano, nella campagna attorno a Monticelli: questa mattina, poco prima delle 6, ha preso fuoco un roveto accanto ad un’azienda agricola in via San Geminiano.Purtroppo, data la siccità, le fiamme dai rovi si sono propagate prima ad alcune sterpaglie e, quindi, hanno avvolto i primi filari della piantagione di kiwi dell’azienda agricola.

Sul posto, allertati da un passante, sono intervenuti gli uomini del 115 di Parma che hanno lavorato per domare l’incendio.