Sorbolo, occhi puntati sull'Audi A5 che porta i ladri a "destinazione" e li attende per la fuga

Le segnalazioni si sono rapidamente moltiplicate: quell'auto sospetta vista aggirarsi di sera - in particolare intorno alle 22 - per le zone residenziali di Sorbolo. E aggiungendo testimonianza a testimonianza si è arrivati all' "identikit" e al copione.

Si tratta di una Audi A5 Sportback grigia con tettuccio apribile nero, facilmente rubata per evitare che dalla targa si possa risalire al proprietario. A quanto pare, l'auto è stata vista scaricare due uomini vestiti di nero, spostarsi mentre i complici scavalcano le recinzioni e poi tornare successivamente sul posto a recuperarli. Sperando di poter caricare anche il bottino.

L'allerta è stata diramata dal sindaco Nicola Cesari e l'auspicio è che gli occhi aperti di cittadine e cittadini possano contribuire a mandare definitivamente la vettura "in garage" e a bloccare la banda.