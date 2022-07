Torna l'isola pedonale a Bosco. Tornano anche le polemiche?

Corniglio A partire da sabato 16 luglio – e fino a domenica 28 agosto - la piazza di Corniglio tornerà ad essere un’isola pedonale. Il traffico veicolare sarà quindi interdetto in piazza Santi Lucio e Amanzio, a partire da prima della fontana e fino all’intersezione con via Bassa.

La decisione

L’amministrazione comunale torna a proporre una misura – già sperimentata nel 2020 e nel 2021 – volta a limitare il traffico nel cuore di Corniglio favorendo, al contempo, anche i bar della piazza che potranno estendere il plateatico. «Abbiamo preso questa decisione valutando la situazione dell’emergenza Covid, che purtroppo non migliora, cercando quindi di favorire le attività all’aperto - spiega il sindaco di Corniglio, Giuseppe Delsante -. Questa misura, inoltre, favorisce la vivibilità della piazza e permetterà ai cornigliesi e ai villeggianti di godere appieno della nostra bellissima piazza». Modifiche alla viabilità dal 16 luglio al 28 agosto sono previste anche a Bosco: sarà infatti istituito il senso unico a salire in via Brigata Julia da dopo l’intersezione con via Gambarale fino all’incrocio con via Fra’ Ruffino.

In campo

Per rispondere alla necessità di parcheggio, è scesa in campo la Pro loco insieme agli operatori commerciali della zona, che hanno messo a disposizione gratuitamente un campo da adibire a parcheggio (nel periodo di chiusura al traffico del centro) situato al termine del senso unico.

La misura

«Anche quest’anno riproporremo questa misura – conclude il primo cittadino – poiché durante la stagione estiva, quando il traffico veicolare aumenta esponenzialmente, il doppio senso in via Julia crea imbottigliamenti e situazioni potenzialmente pericolose per pedoni e veicoli».

