Traffico congestionato in A1 dopo un incidente: alle 8.15 otto chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza

Incidente in A1 tra Fiorenzuola e bivio A15, in carreggiata Sud, intorno alle 6. Un tamponamento tra due auto nel quale due persone sono rimaste lievemente ferite e trasportate in ambulanza in ospedale. Si sono formati 12 km di coda per procedere a soccorsi, rilievi e spostamento dei mezzi. Sul posto la Polizia stradale di Fidenza.

Una volta risolta l'emergenza, il traffico è comunque rimasto congestionato: alle 8.15 erano segnati ancora 8 km di coda Fiorenzuola e Fidenza. Entrata consigliata verso Bologna: Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Milano: Fiorenzuola.

Foto d'archivio