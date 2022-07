Al «Paletti» una sfida fra hi-tech e sport

Varano Melegari Si è alzato il sipario sulla 17ª edizione di Formula Sae Italy, l’evento educational in programma dal 13 al 17 luglio che vede coinvolti gli studenti universitari delle facoltà di ingegneria worldwide in una sfida tecnico-sportiva internazionale.

La manifestazione, organizzata da Anfia, torna quest’anno al format in presenza, con gli opportuni accorgimenti anti-covid, dopo l’edizione ibrida – online e in presenza – sperimentata nel 2021 per via delle difficoltà legate all’emergenza pandemica e ha preso il via all’autodromo «Paletti» di Varano Melegari - partner dell’iniziativa insieme a Sae International - con la main sponsorship di Alten e con la media partnership di Motorsport.com e Motor1.com e di Auto Tecnica.

Un po' di numeri per dare l'idea della caratura dell'evento: nella «cinque giorni» si riuniscono nel cuore della motor valley emiliana circa 1.700 studenti provenienti da 20 diversi Paesi e 58 diversi atenei in rappresentanza di 67 team universitari - di cui 57 dell’Unione europea, 20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei, e 10 extra-europei.

V.Stra.