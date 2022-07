Nel borgo medievale è il fine settimana di "Dall'Alabastro allo Zenzero"

Nel suggestivo borgo medievale di Montechiarugolo un fine settimana ricco di iniziative in occasione della edizione della mostra-mercato dall'Alabastro allo Zenzero, musica, buon cibo, spettacoli, visite guidate, mostra, arte, cultura...

IL PROGRAMMA

VENERDI' 15 LUGLIO E SABATO 16 LUGLIO: DALL'ALABASTRO ALLO ZENZERO dalle ore 19 alle 24, nel Borgo di Montechiarugolo.

La magica atmosfera della mostra mercato di artigianato artistico, prodotti naturali e biologici, con musica itinerante, food truck e spettacoli per bambini.

Info e programma degli spettacoli sul sito: https://bit.ly/programmaAZspettacoli

VENERDI' 15 LUGLIO: inaugurazione mostra dalle ore 20:30, Palazzo Civico, nel Borgo di Montechiarugolo

"Montechiarugolo tra borgo e Natura", inaugurazione della mostra fotografica dedicata alle bellezze naturalistiche del territorio della Val d'Enza, curata dai fotografi di Obbiettivo Natura. Durante la serata la premiazione del concorso fotografico "La Natura che Abbraccia Montechiarugolo".

La mostra resterà aperta e visitabile fino al 7 agosto e durante l'evento Dall'Alabastro allo Zenzero, sono previste visite guidate dalle ore 21, con i fotografi di Obbiettivo Natura.

Per info sul sito: https://bit.ly/mostraTraBorgoeNatura

Orari di apertura della mostra:

venerdì 15/07* dalle 21 alle 24*

sabato 16/07* dalle 20 alle 24

* ven 15/07 e sab 16/07 ore 21 visite guidate a cura dei soci del Gruppo Fotonaturalistico Obbiettivo Natura

sabato e domenica 23 e 24 luglio, 30 e 31 luglio, 6 e 7 agosto ore 10-13 e 16-19

VENERDì 15 SABATO 16 E DOMENICA 17 LUGLIO: VISITE GUIDATE AL CASTELLO DI MONTECHIARUGOLO

Venerdì 15 luglio: h 21:00, 22:00*;

Sabato 16 luglio: h 15:00, 16:00, 17:00, 21:00, 22:00*;

Domenica 17 luglio: h 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00;

Prenotazione consigliata: info@castellodimontechiarugolo.it

SMS/Whatsapp (335/7416758 e 349/7006932)

Info e dettagli del tour guidato sul sito: https://bit.ly/3cbdNTl

BORGO CHIUSO AL TRAFFICO NEL FINE SETTIMANA

Come disposto dall'ordinanza n. 54, nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 luglio il centro storico di Montechiarugolo sarà chiuso al traffico per consentire l'allestimento del mercatino Dall"Alabatro allo Zenzero.

Dalle ore 8 di venerdì 15 pertanto non sarà possibile parcheggiare le auto all'interno del centro, compreso piazzale S. Quintino.

Consulta i dettagli dell'ordinanza n°54 qui: https://bit.ly/3o0XcnT

Sono aperti i parcheggi P1, P2, P3, appositamente segnalati, collocati in prossimità dell'ingresso del borgo di Montechiarugolo.