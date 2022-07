Offerta online per un prestito a condizioni molto vantaggiose: e un 73enne di Tizzano cade nella trappola

Si è presentato nei giorni scorsi alla Stazione Carabinieri di Tizzano per denunciare una truffa. L'uomo - un 73enne del paese - ha raccontato di aver aderito ad un’offerta promossa online per l’erogazione di un prestito personale a condizioni particolarmente vantaggiose promossa da una società finanziaria con sede in Sardegna.

Letta l’offerta, ha avviato un consistente scambio di mail e messaggi whatsapp con un sedicente dirigente della società, a suo dire interamente controllata da due banche svizzere, per aver informazioni sulle modalità ed i requisiti per ottenere il finanziamento necessario. Dopo aver avuto le informazioni richieste e considerato che da parte della società non erano state opposte delle difficoltà alla concessione, anzi venivano offerte condizioni piuttosto vantaggiose, l’uomo si è deciso ad avviare le pratiche. Dopo l’invio e la sottoscrizione on line del contratto e la richiesta di pagamento di alcune spese, al 73enne sono pervenute continue richieste di versamento di somme di denaro per diverse centinaia di euro, giustificate da “spese amministrative”, che luomo ha provveduto a saldare senza però mai riuscire ad ottenere i 10 mila euro concordati: la risposta era sempre che avrebbe ricevuto l’imminente erogazione del prestito. All’ennesima richiesta di versamento, il 73enne ha capito di esser caduto nella rete di truffatori. L’attività investigativa ha consentito di individuare gli otto presunti autori della truffa, tutti residenti in Sardegna, e denunciati alla Procura.

L’Arma dei Carabinieri di Parma consiglia la massima attenzione di fronte ad episodi simili, ponendo in atto tutti i possibili controlli preventivi ed evitando di prestar fiducia a proposte troppo allettanti o convenienti non inserite nei riconosciuti canali finanziari.