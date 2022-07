Auto contro un albero a Scurano e frontale a Pontescodogna: 2 feriti

Due incidenti nella tarda serata di ieri nel Parmense e altrettante ambulanze inviate dal 118 per i soccorsi.

Alle 21 a Scurano un'auto è finita - per cause ancora in via d'accertamento - contro un albero. Ferita la persona che era alla guida, che è stata trasportata in ospedale con traumi di media gravità.

Ferite di media gravità anche per uno dei due conducenti delle auto che ieri sera alle 23 sono state coinvolte in un frontale su via Nazionale a Pontescodogna, nel Collecchiese. Illesa l'altra persona che era al volante.