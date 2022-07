I rfiuti derivati da lavori di ristrutturazione? Lasciati all'isola ecologica: due denunciati

Avevano deciso di liberarsene, smaltendo illecitamente i rifiuti derivanti da un lavoro di ristrutturazione di un immobile, raccogliendoli all’interno di sacchi neri, per poi trasportarli abusivamente con un autocarro all’Isola Ecologica di Sorbolo, in Via D’Enza. Gli avvenimenti risalgono al 3 luglio scorso.

A seguito della denuncia presentata l’8 luglio alla Stazione dei Carabinieri di Sorbolo, i militari hanno immediatamente avviato una serie di accertamenti investigativi ricostruendo, di fatto, la dinamica dell’evento e identificando i due autori .

Si tratta di un 63enne ed un 68enne, entrambi italiani ed incensurati, denunciati per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata in concorso.