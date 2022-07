Controlli con etilometro contro le stragi del sabato sera: 6 denunciati. E uno spacciatore finisce in manette

Nella notte tra venerdì e sabato i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani e la Polizia Locale sono stati impegnati in un servizio straordinario di controlloper prevenire le “stragi del sabato sera”. I posti di controllo sono stati effettuati nei punti più "sensibili" ed in corrispondenza dei locali della movida, con in dotazione l'etilometro. In tutto sono stati sei i denunciati all’Autorità Giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza e sette quelli sanzionati con una multa.

Nel corso del servizio è anche stato arrestato un 42enne italiano trovato con droga destinata allo spaccio. L'uomo è stato condotto nel carcere di Via Burla.