Guasto alla rete idrica, a secco i rubinetti a Mezzani e Coenzo

A causa di un grosso guasto alla rete idrica di Emiliambiente, l’intero territorio di Mezzani e Coenzo è temporaneamente senza acqua. È quanto comunicato dal sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari che, con un’allerta telefonica rivolta ai cittadini, ha informato anche che il gestore sta intervenendo per ripristinare quando prima il servizio. «Siamo in stretto contatto con Ireti e da una prima ricostruzione del guasto, si presume che il servizio non ripartirà prima di sera», ha aggiunto Cesari su Facebook. (c.marc.)