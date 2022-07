Domani caccia al tesoro nel bosco, in versione notturna

Il Parco Naturale dei Boschi di Carrega, che nel 2022 compie 40 anni, “apre le porte” a una stagione di scoperte inaspettate, scegliendo la luce della luna per mostrarsi al massimo dello splendore e invitare a vivere una serata d’incanto tra misteriosi messaggi, passeggiate tra gli alberi, momenti di scrittura e merende en plein air.

Martedì 19 luglio, tra le 20:30 e le 22:30, sarà la guida G.A.E. Elisa Lorenzani a fare strada a coloro che parteciperanno al nuovo appuntamento del progetto Blowing in the Woods, inusuale caccia al tesoro in cui gli scrigni e le monete d’oro vengono sostituiti dai preziosi pensieri sul rispetto dell’ambiente custoditi in oltre 200 ampolle disseminate tra faggi, castagni e querce. Chi trova i messaggi, può aggiungere la propria firma e riporli di nuovo nella custodia, per lasciare una traccia di sé e del proprio passaggio, senza dimenticare di scattare una foto e condividerla sui social con l’hashtag #blowinginthewoods. Ma poi l’ampolla va lasciata dove è stata trovata.

Appuntamento alle ore 20:30 al parcheggio di via Case Nuove a Sala Baganza. Poi, passo dopo passo, accompagnati da Elisa Lorenzani si andrà alla ricerca delle misteriose ampolle.

Camminando per i sentieri, sembra di sentire le voci degli alberi che sussurrano alle orecchie parole da catturare sulla carta e riconsegnare alla natura, lasciando i messaggi in un punto indicato. Verrà infatti chiesto ai partecipanti di scrivere la propria frase che verrà poi inserita nelle prossime ampolle.

Ad aggiungere dolcezza e golosità a un’esperienza estiva accarezzata dai pallidi raggi dell’unico satellite della Terra, verrà data una merenda di Mangia la Foglia Bio, la gastronomia di Parma molto attenta all’ecosostenibilità.

Si suggerisce di portare un plaid, una torcia frontali e una penna per scrivere il messaggio.

Quanto costa partecipare? 20 euro per adulto; 10 euro per bimbi dai 4 ai 6 anni; 15 euro per bambini dai 7 ai 12 anni. Comprende: escursione guidata, merenda (dolce e salata), succhi bio e tisana alle erbe.

Si potrà partecipare solo su prenotazione con iscrizione entro le ore 12 di martedì 19 luglio dal sito di Mangia la Foglia Bio: www.mangialafogliabio.com

Al momento della prenotazione è necessario scrivere nelle note se si desidera una merenda per celiaci e/o se ci hanno intolleranze alimentari.

Per info: 349 428 6844.