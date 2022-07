La convincono a investire bene il suo denaro, ma in realtà le rubano 6000 euro: 3 denunciati

I Carabinieri della Stazione di Langhirano, nei giorni scorsi, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria, tre persone ritenute, all’esito di accertamenti investigativi, responsabili di truffa in concorso ai danni di una donna italiana della zona.

In questo caso, la truffa online avrebbe fatto leva sui potenziali guadagni derivanti da un investimento in una società per azioni. Anche in questo caso, la fiducia è stata la chiave per convincere la vittima ad effettuare alcuni bonifici, per un importo di quasi 6000 euro. Anche in questo caso, le continue richieste di denaro hanno messo in allarme la vittima che ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Langhirano per sporgere una formale denuncia.

Le investigazioni condotte dai militari hanno consentito di “seguire” materialmente il flusso del denaro su alcuni conti concorrente fino ad arrivare al singolo “ATM” ove sarebbero stati prelevati una parte dei soldi, in contanti, da uno dei presunti truffatori, odierni denunciati.

Si ricorda che è importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli investimenti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa, e prestando particolare attenzione ai rapporti con terze persone, sconosciute, in ambienti “social”.