Controlli nella Bassa: tre denunciati per guida in stato di ebbrezza, segnalati 9 assuntori di droga

Giornata di controlli, venerdì, per i carabinieri della Compagnia di Fidenza, che con 9 stazioni coprono quasi per intero il territorio della Bassa parmense. I militari hanno intensificato in controlli lungo le principali arterie stradali e con servizi, effettuati anche con personale in borghese, condotti nei parchi e nelle principali aree di aggregazione.

Sono stati controllati 72 veicoli; identificate 112 persone. Sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza un 40enne di Colorno (aveva un tasso alcolemico 1.38 gr\l), un 30enne di Roccabianca (1.4 gr\l) e un parmigiano 37enne (0.75 gr\l.).

Sono state trovate in possesso di modiche quantità di droga - quindi segnalati alle Prefetture come “assuntori” - 9 persone, con in tutto quasi 10 grammi di hashish e una dose di cocaina.

Denunciata, infine, una donna di origini rumene, controllata in centro a Fidenza, che non ha rispettato il foglio di via emesso dal Questore a suo carico.