Finalmente la pioggia: acqua (mista a grandine) a Medesano, Ramiola e Felegara

Finalmente le prime gocce di pioggia sono arrivate in Provincia: per circa venti minuti acqua mista a grandine si è riversata nel comune di Medesano: Ramiola e Felegara soprattutto.

Ora si spera che il raggio delle piogge si allarghi a tutta la provincia e alla città

Le previsioni infatti parlavano di un'attenuazione del gran caldo e di temporali soprattutto al Nord. Secondo l'analisi del meteorologo Lorenzo Tedici, del sito www.iLMeteo.it, "aria più fresca in quota farà il suo ingresso in Italia e mescolandosi con quella rovente preesistente genererà intensi temporali accompagnati da grandinate e forti colpi di vento". Le regioni maggiormente interessate dai fenomeni saranno quelle settentrionali. "Già da oggi il pomeriggio diventa teatro di tanti temporali, dapprima sulle Alpi (specie del Triveneto) ed entro sera pure sulla Pianura Padana. I fenomeni interesseranno questi settori a macchia di leopardo, ma potranno risultare in qualche caso anche violenti", dice l'esperto. Lieve instabilità anche nei prossimi giorni con i temporali che mercoledì potranno interessare anche l'Appennino centrale, fino a raggiungere pure le coste marchigiane e abruzzesi.