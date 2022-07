La corsa finisce contro un albero e poi spunta anche una scacciacani

E’ arrivato a folle velocità dalla via Emilia, immettendosi dalla rotatoria lungo via Zani, diretto verso il centro della città. Quindi ha perso il controllo della macchina: gli è scoppiata una ruota, dopo di che è andato a sbattere prima contro lo sparti-traffico, poi contro un paletto, invadendo la corsia e finendo la folle corsa contro un albero. Per fortuna in quel momento nessun pedone stava passando, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere anche gravissime.



A causa del fragore causato dallo schianto della macchina impazzita, tanti si sono affacciati a finestre e balconi, altri sono accorsi per capire se il conducente fosse rimasto ferito gravemente. Poi hanno visto un uomo scendere dalla macchina, con volto e testa insanguinati. Però prima che arrivassero i mezzi di soccorso e i carabinieri, l’uomo si è disfatto di una pistola, risultata poi una scacciacani, buttandola in un giardino lungo la strada. L’automobilista, un quarantenne di origine albanese, residente nel centro della città, è stato quindi soccorso e trasferito all’ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. E’ stato sottoposto anche ad accertamenti per stabilire se fosse alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. I carabinieri arrivati sul posto hanno effettuato i rilievi dell’incidente e quindi si sono messi alla ricerca della pistola, che hanno subito rinvenuto, accertando che si trattava di una scacciacani. Ma i militari si sono recati anche nell’abitazione del quarantenne, in pieno centro, e hanno trovato, oltre a una dose di cocaina, anche tutto l’occorrente per confezionare dosi di sostanze stupefacenti.



L’uomo è stato così denunciato per porto ingiustificato di armi e possesso di droga ai fini di spaccio. Adesso i carabinieri stanno lavorando per quantificare quanto dovrà pagare sommando le varie sanzioni per le infrazioni commesse al codice stradale, oltre al risarcimento per i danni al Comune. Sanzioni che potrebbero arrivare a circa mille euro.

r.c.