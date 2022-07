Litiga con la nipote che vuole star fuori a divertirsi, prende una carabina e la minaccia: denunciato

Sono le 22 di ieri quando un uomo, in preda all’ira, se la prende con la nipote, "colpevole" di star fuori casa fino a tarda notte per divertirsi con le amiche. I due discutono animatamente, fino a quando l'uomo va a prendere una carabina tra le numerose armi che detiene legalmente e la minaccia. E' a questo punto che la ragazza chiede aiuto al 112: la pattuglia del Nucleo Radiomobile ferma il 61enne, a cui vengono sequestrate tutte le armi, ritirati i titoli che lo abilitavano a detenerle e viene denunciato per minaccia aggravata.

Denuncia per ubriachezza molesta, ritiro della patente e sequestro dei veicolo è ciò che invece è accaduto a un 46enne che dopo aver importunato la ex fidanzata si è fatto trovare a bordo della sua auto e sotto casa di lei dai militari della Radiomobile. Sottoposto a controllo, è risultato positivo all’alcoltest con tasso alcolemico superiore a 1.2 g/l.

Denunciato per minacce e lesioni, sempre dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, un 50enne che ha percosso la moglie procurandole lividi ad un braccio.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono stati invece fermati 7 conducenti che avevano assunto alcoolici oltre il limite consentito. Per tutti ritiro della patente e per alcuni anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria nonché il sequestro del mezzo.