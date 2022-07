Nuoto paralimpico, i bimbi in vasca con la campionessa

Neviano Un’occasione unica per nuotare in vasca insieme a Giulia Ghiretti, campionessa del mondo di nuoto paralimpico. Ed erano tanti i bambini e le bambini che hanno partecipato alla speciale lezione che la 28enne ha tenuto nella piscina di Scurano, accolta dal sindaco Raffaella Devincenzi, dai rappresentanti dell’Amministrazione, dal presidente del Comitato promotore della Paralympic Valley - Appennino a 5 Cerchi Alessandro Garbasi e dalla cooperativa Fuso.com.Fresca della partecipazione ai Mondiali paralimpici di Funchal, dove ha vinto 4 medaglie tra cui l’oro per i 100 metri rana, la 28enne ha nuotato insieme ai piccoli partecipanti, che hanno ascoltato i suoi consigli, le sue indicazioni. Fuori dalla vasca un’altra importante lezione. Di tenacia, determinazione, di obbiettivi da perseguire.

La campionessa ha risposto alle domande di Garbasi e del pubblico, raccontando di come lo sport sia sempre stato parte della sua vita, prima e dopo l’incidente. «Mi è sempre piaciuto mettermi in gioco, competere, vincere - ha spiegato -. Ho scelto il nuoto perché è uno sport che ti fa scendere dalla carrozzina, in cui sei solo tu con il tuo corpo». Poi il racconto delle prime gare, della prima volta alle olimpiadi, delle emozioni, dell’atmosfera. Il numero di medaglie? «Non me lo ricordo - sorride -, ma una medaglia è una soddisfazione enorme, la fine di un percorso in cui mi accompagnano la famiglia, l’allenatore, di un obbiettivo sempre più grande che ci si pone davanti, un percorso che ogni volta è tutto da costruire. Bisogna pensare alla soddisfazione e all’emozione di guardarsi indietro, che ripaga tutti i sacrifici fatti. Non è facile, molte volte bisogna fare delle scelte». I prossimi impegni? «I mondiali del 2023 e le olimpiadi di Parigi2024». Gli appuntamenti legati all’inaugurazione della palestra paralimpica proseguiranno sabato a Vezzano alle 16.30, con il triangolare di calcio a 5 con la partecipazione del Parma Special Va Pensiero e domenica a Mozzano alle 8.30 il torneo di calcetto 18° Memorial Luciano Gonzi.

Maria Chiara Pezzani