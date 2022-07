Mountain biker parmigiano cade sul monte Valoria: intervengono l'elicottero dei vigili del fuoco e il soccorso alpino

Un parmigiano 51enne si trovava sul monte Valoria per un escursione in MTB con amici quando ad un certo punto è caduto riportando un trauma alla spalla. Gli amici presenti hanno allertato il 118 che ha richiesto l'intervento del Soccorso alpino per cui sul posto sono giunte: una squadra della stazione Mt.Orsaro (con un sanitario) e una squadra dei Vigili del Fuoco che, percorrendo la carraia che porta al Monte Valoria, sono giunti sul target per valutare la situazione. Si è ritenuto necessario l'intervento dell'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per portare l'uomo all'ospedale per fare ulteriori esami ed accertamenti.