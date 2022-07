«Fornovo in fiera», è poker. Quattro giorni di iniziative

Con l’inaugurazione ufficiale in municipio, seguita dall’avvio del corteo storico, si inaugura questa sera alle 20 la 38ª edizione di Fornovo in Fiera. Un manifestazione che dopo anni di organizzazione in formato ridotto prova a tornare alle origini con gli «ingredienti» che da sempre la caratterizzano.

Oltre ai riferimenti storici che accompagnano l’apertura fin dalle origini, offerti dal corteo e dall’esibizione del gruppo degli sbandieratori, saranno ancora di scena il mercato ambulante in piazza del mercato, presente anche in via Veneto il solo martedì, gli stand di varie concessionarie e imprese del territorio, l’immancabile Spazio Giovani, un’area interamente dedicata ai bambini, un piccolo mercatino di antiquariato e artigianato, la piazza del Foro 2000 dedicata allo street food e poi concerti, spettacoli, il luna park e, in chiusura, martedì 2, prima di mezzanotte, lo spettacolo dei fuochi d’artificio, sempre molto apprezzato.



Tra le iniziative presenti in questa edizione, oggi pomeriggio e sera, si terrà il Memorial Christian Bagatti e Angelo Villari, grazie ad un gruppo di camionisti volontari, i concerti che rientrano nella rassegna Sentieri Urbani, l’esposizione di diversi artisti e dell’associazione Anpi nel borgo grande.

Ad affiancare la Pro loco, da sempre l’associazione organizzatrice della fiera, saranno come ogni anno diverse associazioni e i locali pubblici, tutti impegnati ad animare i vari spazi del paese con le loro iniziative. Tra questi, il Collettivo Limitrofi, nella sede di Via Zuffardi ed il gruppo «43045», organizzatore del Vesparaduno, in programma domani in Piazza Tarasconi, alle 15,30. Prima della partenza i partecipanti assisteranno ad un momento benefico, a favore della cittadinanza: sarà infatti donato dai vespisti un Dae, che resterà installato nella piazza, acquistato con il ricavato dei raduni di questi anni.



«Ringrazio la Pro loco e il nuovo gruppo giovani che hanno lavorato al programma della Fiera con la volontà di realizzare eventi per tutti e quattro i giorni - ha commentato l'assessore al commercio Alessandro Savi -. Insieme ad associazioni e commercianti c’è la massima determinazione di riempire i quattro giorni di tutto quello che il paese può offrire, massima disponibilità di spazi per attività commerciali e cooperative che vogliono esporre. La Fiera deve rimanere la nostra festa comune, la nostra vetrina. Un particolare ringraziamento anche a Iren che quest’anno, per la prima volta sponsorizza l’intera fiera garantendo la pulizia nelle diverse aree».

La piazza dei bambini con giochi, libri e teatro

Una piazza tutta per loro...per i bambini. Piazza Matteotti per i quattro giorni di fiera sarà uno spazio tutto dedicato alle attività e al gioco.

Da oggi pomeriggio e fino martedì dalle 16 in poi saranno presenti associazioni, gruppi e singole realtà che si alterneranno per proporre iniziative e per far conoscere le loro attività.

Per le quattro giornate saranno presenti «Si gioca», i grandi giochi di strada in legno e lo Stand del Centro famiglie Valli Taro e Ceno; Nido Trenino blu. Stasera e domani dalle 17 l’associazione «La coperta di Linus» proporrà il minicorso di uncinetto: «Creiamo insieme un braccialetto». Dalle 16 alle 21: presentazione dell’Asiletto nel bosco. Alle 18 l’associazione «CasAmica» presenta il libro «La collina di Ric» di Guendalina Bigi.



Domani, dalle 16,30 alle 19,30 saranno presenti la biblioteca comunale con le lettrici volontarie e l’associazione Vianin Vianino Aps; alle 18,30 sarà di scena lo spettacolo teatrale «Io Pinocchio balletto di Sardegna»; a seguire Soffi d’aria di Artemis compagnia di Danza. Lunedì 1 agosto dalle 17 ci sarà Il Giralibro: la biblioteca itinerante arriva in piazza: a seguire Graphium terrà un laboratorio creativo; martedì 2 dalle 17 un altro laboratorio, organizzato da «La merceria della Fra» mentre alle ore 18,30 Valerio Barchi presenta il libro «La via Francigena a fumetti».



Sarà presente anche un punto ristoro goloso della «Trattoria della Salita» e lo stand di Legambiente.

Tra i partecipanti alla Piazza dei bambini anche il museo MuMab e al cooperativa «Se da me» che offre servizio di tagesmutter.

Per tutte le giornate i bambini potranno anche trasformarsi in mercanti, allestendo una propria bancarella per lo scambio di mercanzia usata. Un gioco che piace sempre tanto ai nostri piccoli. Do.C.