Mattinata nera per i ciclisti in Appennino: tre caduti in tre ore

In una giornata estiva ideale per le pedalate, sono tanti i ciclisti che si sono messi in sella tra le strade dell'Appennino. Ma per tre di loro la mattinata è stata decisamente sfortunata. Tre ciclisti e altrettante cadute senza che ci siano - almeno dalle prime ricostruzione - altri veicoli coinvolti.

Il primo intervento richiesto al 118 è stato alle 8 a Roccamurata, in strada del Colle del Cento Croci: il ciclista ha riportato traumi di media gravità ed è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Borgotaro.

Alle 10 l'ambulanza della Croce rossa di Scurano ha soccorso un secondo ciclista finito a terra in strada Monte Fuso. Quaranta minuti dopo, nuovo chiamata, questa volta dal Bercetese, per la precisione dal Passo della Cisa.

