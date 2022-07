Pedone investito e sbalzato a terra da un'auto a Colorno

E' stato investito ieri sera da un'auto a Colorno, un pedone trasportato al Pronto soccorso dall'ambulanza inviata dal 118. Nell'impatto con l'auto e nella successiva caduta a terra ha riportato traumi di media gravità. L'incidente è avvenuto poco prima delle 23 in via San Rocco, dove il pedone stava attraversando la strada.

All'1,30, invece, intervento alle porte della città per 118 e vigili del fuoco per un'auto ribaltata per non aver curvato alla rotatoria del Parma Retail in via Burla. Allarme per la ragazza al volante, impossibilitata ad uscire dal veicolo. Una volta liberata, le sue condizioni sono apparse subito non preoccupanti: solo un grande spavento e qualche lieve contusione.