Busseto, centra un segnale stradale e cade dalla moto: lievi traumi. Grave il motociclista finito a terra ieri a Ranzano

Incidente motociclistico ieri sera alle porte di Busseto. Per cause che sono tuttora al vaglio degli inquirenti, un bussetano di mezza età ha perso il controllo della sua Yamaha T Max 500, all’altezza di una rotatoria, ha centrato un segnale e per lui è stata inevitabile una rovinosa caduta. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Pubblica assistenza Croce bianca di Busseto che ha trasportato il motociclista al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio di Fidenza. L’uomo ha riportato ferite e contusioni fortunatamente non gravi.

Diversa invece la sorte di un altro motociclista caduto ieri a Ranzano, in comune di Palanzano: per le gravi ferite è stato trasportato nell'area covidi rossi del pronto soccorso del Maggiore. E' successo alle 18,15 sulla strada della chiesa della frazione: il 50enne in moto ha perso improvvisamente l'equilibrio ed è finito sull'asfalto.