La Piroli subentra a Concari. Ma non si siede al suo posto

È iniziato con un minuto di silenzio, il primo consiglio comunale di Soragna senza Matteo Concari, il sindaco scomparso improvvisamente lo scorso 3 luglio. La vicesindaco Maria Pia Piroli ha sottolineato la sua difficoltà a presiedere il consiglio e l’emozione forte del momento, affermando di non voler occupare il posto del primo cittadino, nonostante la legge disponga il subentro del vicesindaco.



Preso atto del decesso del sindaco, si è ratificata la continuità del consiglio comunale con la conseguente comunicazione alla prefettura, sino al primo turno elettorale utile, forse già nel corso dell'autunno. Per il momento, comunque, non sono ancora state ridistribuite le deleghe degli assessori e, così, è stata la stessa vicesindaco a introdurre le delibere tecniche sulle variazioni di bilancio e sui programmi triennali. Dall’accantonamento di una somma ragguardevole, circa 200mila euro, pur senza incidere sull’avanzo libero, fino agli investimenti per il ripristino del tetto delle scuole, pesantemente danneggiato dalla romba d’aria del 4 luglio, al piano per il personale per il quale, con le sostituzioni e gli incarichi, sino al 2025 non ci saranno pensionamenti, né ruoli scoperti.



L’amministrazione ha poi dichiarato di voler proseguire nel solco delle progettualità programmate dal sindaco Concari, innanzitutto con il piano per la realizzazione della Casa della salute anche con un impegno finanziario e, comunque, partecipando con progetti concreti a tutti i bandi di finanziamento che venissero pubblicati, come fatto sinora.

Dopo la discussione sulla progettualità per le opere pubbliche, non senza qualche dubbio dall’opposizione, è stato approvato il procedimento unico per l’ampliamento dell’azienda agricola Ferraroni Spa di Diolo, con il raddoppio del numero di bovini da latte e, ha riferito l’assessore Iaconi Farina, con previsione di nuovi posti di lavoro.