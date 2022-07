Terribile schianto auto-moto a Lagrimone: due feriti, uno è gravissimo

Incidente a Lagrimone tra una moto e un'automobile. Una giovane donna è rimasta aull'asfalto, prima dell'intervento dell'elisoccorso, in gravi condizioni. Ferite di media gravità per l'altro passeggero della moto. L'incidente lungo la Massese tra Lagrimone e Palanzano vicino al bivio per Bodrea. Sul posto l'automedica di Lagrimone e le ambulanze di Palanzano e Tizzano.