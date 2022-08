Gettati nel cassonetto appena nati: quattro gattini salvati dai carabinieri

Noceto Cani e gatti sono i migliori amici dell’uomo. Peccato che, a volte, l’uomo non riesca a contraccambiare l’amore che questi animali ci sanno regalare gratuitamente. È questo purtroppo il caso di una cucciolata di gattini che, a Noceto, è stata abbandonata all’interno di un cassonetto dell’immondizia lungo una strada del paese. I quattro mici bianchi, nati da pochissimo, prima dell’abbandono, sono stati infilati dentro una busta di plastica di un supermercato e quindi gettati fra la spazzatura come fossero immondizia e non esseri viventi appena venuti al mondo, e bisognosi di cure.

A salvare i quattro cuccioli di gatto dalla prigione buia e puzzolente nella quale erano stati gettati, sono stati i carabinieri della stazione di Noceto. Ricevuta una segnalazione, i militari si sono mossi e sono intervenuti per controllare quel cassonetto in paese da cui proveniva un miagolio disperato. Aperto il coperchio, e constatato che fra i sacchetti di plastica con i rifiuti c’erano anche quei cuccioli indifesi, i carabinieri si sono affrettati a trarli in salvo. Fortunatamente i cuccioli sono tutti in buona salute. Dopo il recupero, i gattini sono ora stati affidati dai militari ad alcuni volontari che avranno cura di loro.