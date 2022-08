Traversetolo , arriverà il mercato agricolo km zero in piazza Garibaldi

La gestione del verde pubblico, i bandi legati al Pnrr e il nuovo mercato agricolo sono tra gli argomenti affrontati nella seduta del consiglio comunale di Traversetolo tenutasi on line nei giorni scorsi.

Tra le interrogazioni presentate da Officina Traversetolo, quella sulla gestione del verde pubblico che, ha chiarito Gianfranco Tosi, nasce anche dopo segnalazioni dei cittadini sui ritardi dello sfalcio. Il sindaco Simone Dall’Orto ha chiarito che «i risultati ottenuti ad oggi, considerate le criticità riconducibili al precedente affidamento alle quali le ditte entranti hanno dovuto ovviare, sono perfettibili. È comunque stato avviato un dialogo con gli operatori economici per risolvere le criticità riscontrate».

Un’altra interrogazione presentata dalla consigliera Monica Mari mirava a conoscere le partecipazioni del comune a bandi legati al Pnrr e gli eventuali esiti positivi. «Sono nove in questo momento, in forma singola, con l’Unione pedemontana o come Ambito territoriale - ha risposto l’assessore al bilancio e ai bandi Michele Lanzi - Il bando “Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud”, del valore di 113 mila euro, per il passaggio in cloud dei nostri archivi digitali è stato concesso, così come quello relativo all’implementazione dell’App Io».

Ammesso, ma ancora in attesa di riscontro, il progetto per l’ampliamento della scuola di Vignale, mentre quello per mense e tempo pieno è stato escluso, ma il comune sta rivedendo il progetto per ripresentare la richiesta.

Infine verrà istituito l'agri-mercato in piazza Garibaldi, luogo in cui facilitare l'incontro con i produttori agricoli per la crescente richiesta di prodotti a chilometro zero. Una decisione contestuale alla partecipazione con il progetto «Agri-cultura» ad un bando regionale, che vuole unire cultura del territorio e prodotto agricolo, con stand e show cooking per consentire ai produttori di far conoscere il loro lavoro.