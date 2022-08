Trecasali, dopo la sagra ecco la fiera

La festa continua a Sissa Trecasali. E continua alla grande.

Calato ieri sera il sipario sulla sagra di San Giacomo che ha portato a Sissa luna park, street food, raduno di Ferrari, concerti, presentazioni di libri, cene a base di pesce e la divertente commedia dialettale della Dialettale Sissese, venerdì prossimo prenderà il via la Fiera agricola di Trecasali - organizzata con il patrocinio del Comune di Sissa Trecasali e il sostegno di Rm irrigation equipment, Asb AgriserviceBocchia, Confagricoltura Parma e Ppi Power pulling Italia - che torna ad animare il paese dopo due anni di stop. Il primo appuntamento è per venerdì 5 agosto alle 19.30 con il raduno dei trattori, la benedizione e la sfilata nelle vie del paese con intrattenimento delle ragazze pin-up del gruppo «Felicità formosa».

Sabato, dalle 17, si prosegue con la tappa di campionato di tractor pulling con dimostrazione di camion e trattori radiocomandati a cura del gruppo Ss9 Truck Team, mentre domenica, dalle 9, andrà in scena la tradizionale fiera agricola con la dimostrazione di aratura con i mezzi d’epoca e l’esposizione delle macchine agricole. E durante la mattinata ci saranno anche due appuntamenti da non perdere: alle 10 il professor Filippo Arfini dell’Università di Parma dialogherà sul tema dei distretti del cibo con il direttore di Confagricoltura Parma Eugenio Zedda, mentre alle 11,30 il Team Folgore Paracadutisti si esibirà in una serie di lanci da elicottero.

Tra i paracadutisti sono previsti Paolo Filippini, colonnello della Folgore e sette volte campione mondiale di paracadutismo di precisione, che si lancerà con una bandiera tricolore da 1600 metri quadrati.

E ci sarà anche un’occasione «adrenalinica» per tutti: dalle 10, per tutta la giornata, sarà possibile prenotare un giro in elicottero sulla Bassa (partenza alle 12, per info 342 5006429).

Per tutte e tre le giornate sarà attivo il servizio bar e cucina e domenica a pranzo sarà servito il «pranzo del trebbiatore».

C.D.C.