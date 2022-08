Dopo una lite, insegue in auto la moglie e le spara in strada quando vede arrivare i carabinieri

La sua violenza è esplosa definitivamente in strada, quando si è accorto che la donna - nella sua fuga dopo la lite - aveva chiesto aiuto ai carabinieri. Lo sparo davanti agli occhi dei militari, la moglie che si accascia colpita a una spalla: per lei - una 52enne di Soragna - la corsa verso il Maggiore con una ferita che fortunatamente non la mette in pericolo di vita, per lui - un 62enne del paese, le manette immediate.

E' un femmincidio solo sfiorato quello che la scorsa notte alle 2 ha avuto come teatro Soragna.

Un litigio acceso nell'abitazione in cui abita la coppia, poi lei che - spaventata- scappa in auto. Si dirige verso la stazione carabinieri di Soragna e nel frattempo chiama il 112 e parla con la centrale operativa di Fidenza, che manda l'auto in servizio - quella dei militari di Busseto - nello stesso luogo in cui sta arrivando la donna.

Nel frattempo anche il marito prende l'altra auto, porta con sè la pistola che detiene regolarmente e la insegue: manovre pericolosissime per costringerla a fermarsi. Ci riesce in via 7 Fratelli Cervi, ormai davanti alla caserma dei carabinieri. La donna sa che i militari stanno arrivando in suo aiuto e scende dall'auto.