Ben cinque feriti in due incidenti questa notte sull'Autocisa e in A1 nel Parmense

Due incidenti nella notte, nelle autostrade che attraversano il Parmense, il bilancio è pesante in termini di numero, 5 feriti, tutti di media gravità. Il primo attorno all'1:30 sull'Autocisa a Noceto, si tratta di uno scontro tra un'automobile e un camper, quattro feriti, di cui due in condizioni serie e due hanno riportato ferite lievi. Altro incidente, alle 3 in A1 non lontano dallo svincolo per l'A15 in direzione Bologna, dove una vettura è andata a sbattere contro il Jersey. Il bilancio è di un ferito di media gravità.