Un malore improvviso si porta via Max Franceschini, vicepresidente del G.s. Felino - Video

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico e a Felino per la morte improvvisa di Massimo Franceschini, vicepresidente del G.s. Felino. Franceschini, 48 anni, è stato stroncato da un malore ieri intorno alle 19 nei pressi della propria abitazione. Vani i tentativi di soccorso.

"Da ieri una importante parte del cuore se n’è andata è ancora non ci sembra vero...

La famiglia ha deciso di non effettuare il rito funebre, Max Franceschini sarà nella camera mortuaria delle onoranze funebri Bola a Felino da oggi alle 15 fino a domani alle 15 - comunica la scoietà sportiva -. Il Gs Felino ha deciso di dare l'ultimo saluto a Max, alla nostra maniera e come a lui sarebbe piaciuto.

Domani alle ore 14 per chi vorrà partecipare (atleti genitori dirigenti amici) ci troveremo in piazza Miodini e indossando i colori del Gs Felino ci recheremo alla camera mortuaria per il nostro Arrivederci... perché Max ci mancherà infinitamente ma sarà sempre con noi.Ci stringiamo intorno a Federica, al fratello Gianpaolo, alle sorelle Bruna e Orlanda e a tutta la sua famiglia".