Strage di paletti, le telecamere incastrano un uomo di 53 anni

Bogolese Tre paletti salva-pedoni, posti a margine del marciapiede in via Mantova, a Bogolese, sono stati completamente divelti dall'asfalto. E nessuno che si sia presentato alle forze dell’ordine per «costuituirsi» e dirsi disponibile a riparare al danno provocato.

Indagini

Tuttavia è stato grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che giovedì scorso gli uomini del presidio di Sorbolo Mezzani della Polizia locale dell’Unione Bassa est, agli ordini del vicecomandante sovrintendente Vincenzo Scarici, hanno attivato prontamente mirate indagini avvalendosi dei dati della videosorveglianza del circuito comunale e avviato una capillare attività informativa e di acquisizione di elementi utili. La sequenza di attività ha consentito l’individuazione di un conducente 53enne di nazionalità tunisina, residente da tempo a Parma, che, alla guida della sua vettura, ne ha perso il controllo causando il danneggiamento ai tre paletti.

La convocazione

L'automobilista è stato dunque convocato negli uffici della Polizia locale: gli è stata contestata la responsabilità del danno che dovrà risarcire al comune e, in aggiunta, gli è stata comminata una sanzione amministrativa di 42 euro. I successivi riscontri sul veicolo indicato hanno fatto poi emergere la proprietà dello stesso in capo a M. Z., nata in Tunisia nel 1988 e residente a Parma.

Il detentore

A seguito, infine, di ulteriori indagini si è risaliti all’effettivo detentore del veicolo, oggi «escusso con un atto di Polizia».