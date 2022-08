Albareto, finisce fuori strada con l'auto: trasportato a Borgotaro

Ferragosto finito male per un automobilista finito fuori strada ad Albareto poco dopo le 16. L'incidente è accaduto in via Repubblica e dalla prima ricostruzione pare che non ci siano altri veicoli coinvolti.

Il conducente è stato soccorso dai militi inviati dal 118 e trasportato all'ospedale di Borgotaro per traumi di media gravità.