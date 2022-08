Cade in bicicletta sulla Illica- Casaleto-Ponteceno: grave una 50enne

Una 50enne della provincia di Parma ha perso il controllo della sua bicicletta ed è caduta rovinosamente a terra battendo con la testa e il volto sull’asfalto poco prima delle 11 nel tratto di strada comunale Illica- Casaleto-Ponteceno in Alta Valceno. Veloci i soccorsi della Croce Rossa di Bedonia e poi il rapido atterraggio in una piazzola dell’elisoccorso del 118 che ha poi l’ha trasportata al pronto soccorso del Maggiore. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.