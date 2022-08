Aneddoti e racconti in ricordo della Emanuelli

Piazza La Quara era gremita di persone per ricordare Maria Laura Emanuelli Molinari, figura di grande spessore, per anni docente di educazione artistica alle medie e protagonista della vita borgotarese.

«Ciao Prof.» è il titolo dell’evento che ha visto alternarsi musica e testimonianze, aneddoti e racconti che hanno messo in luce le doti umane e professionali della docente, persona retta, di grande fede e dai molti talenti. «Era colta, elegante, una presenza discreta ma importante che attraverso l’arte, la cultura e la forza delle idee molto ha lasciato nella formazione e nel cuore di tanti» è stato ricordato.

«È stato un momento intimo ma al contempo conviviale – ha affermato il sindaco Marco Moglia –: l’ultimo spettacolo della rassegna «Sere d’estate» ha chiuso in bellezza gli appuntamenti musicali della stagione con un doveroso omaggio».

Grazie all’organizzazione della figlia Paola Molinari e della famiglia, e alle note di Massimo Armani, Fiorello Biacchi e Nino Brighetti, il pubblico è stato accompagnato nel ricordo perché la testimonianza di chi non c’è più continui a vivere nel presente: «Abbiamo creato e vissuto un momento magico, quasi sospeso, dove musica e parole sono state il giusto riconoscimento per Maria Laura Emanuelli – spiega Fiorello Biacchi –; assieme a lei, un pensiero è andato anche agli amici Franco Brugnoli, Arturo Curà, Giuseppe Costella e Renzo Tonelli, protagonisti di un borgo che sta scomparendo ma che riaffiora in questi eventi e che serve da esempio per far vivere la nostra comunità».

Lorenzo Benedetti