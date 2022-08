Melissa Zannoni alleva oltre 200 galline: «La mia sfida tutta bio nel pieno rispetto dell'ambiente»

Duecentoventi galline girano all’aperto in un ettaro di terreno: benvenuti nell’azienda di Melissa Zannoni, imprenditrice agricola per passione e convinzione ecologica. Tutto bio è la parola d’ordine qui: la certificazione non lascia dubbi e le intenzioni neppure. «Non ho serre, le mie colture seguono il ritmo delle stagioni: impossibile trovare da me i pomodori a gennaio. Niente plastica per la confezione delle uova ma solo cartone. Le cassette vengono riciclate e usate finché non si rompono. Considero il rispetto dell’ambiente - spiega - essenziale».



La giovane agricoltrice, che prima di approdare alla cura della terra è passata per «mille lavori, tra cui quello di postina», ha aperto l’azienda da sola, partendo zero. Con il padre che le dà una mano. Oltre all’allevamento di galline, di diverse varietà (livornesi e tetra), nonché di quaglie, con 60 esemplari, Melissa Zannoni coltiva ortaggi, grani teneri, le cui farine vengono trasformate in prodotti da forno. Inoltre ha un vigneto, ovviamente bio, e api che impollinano in modo naturale le verdure e gli alberi da frutto. «All’inizio - racconta - è stata dura, anche perché dovevo acquistare tutte le attrezzature, come trattori, zappatrici, aratri. Adesso ho nove ettari di terreno, per la maggior parte in proprietà e un po’ in affitto. Dal prossimo anno vorrei coltivare anche grani duri antichi. Sono felice della mia scelta e piena di entusiasmo: da sempre amo l’agricoltura, che era il mestiere dei miei nonni».



Per Melissa la giornata inizia presto e le cose da fare non finiscono mai. In questo periodo, poiché in base ad ogni stagione le “cocche” sono più o meno attive, si raccolgono circa 160 uova al giorno. Le galline di Melissa, alimentate con frumento e mais oltre che con una granaglia di mais, soia, orzo e frumento, razzolano libere. Assecondare i ritmi della natura richiede costanza e fatica. Per una donna c’è qualche difficoltà in più? «Non ci faccio caso, anche se in effetti - replica – il mio è un lavoro pesante a livello fisico. Inoltre spesso c’è la tendenza a non prenderci sul serio, come se non facessimo niente. Invece facciamo tutto, forse anche meglio. Noi ragioniamo per cercare di far fruttare di più il nostro lavoro. Io ad esempio programmo sempre l’anno prima quello che farò il seguente». Seguita da Coldiretti, l’azienda di Melissa Zannoni partecipa ai mercati di Campagna Amica oltre che a quelli di paese, come Fornovo e Medesano. Inoltre vende al dettaglio in uno spaccio interno.

La soddisfazione maggiore? «Quando i clienti dicono che i miei prodotti sono buoni e che si sente la differenza rispetto a quelli del supermercato».

LA SCHEDA

Nome: Melissa Zannoni - Età: 34 anni - Segno zodiacale: Ariete

Studi: tecnico biologo e diploma di ragioniere programmatore

Hobby: «Passare il tempo con i miei animali, viaggiare»

Sogno nel cassetto: «Migliorare l’azienda in modo da essere sempre più ecosostenibile e autonoma»

Azienda: Zannoni Melissa, località Galghera n.107/A (Solignano)

Attività: Produzione di ortaggi biologici di stagione, vigneto e allevamento di galline all’aperto.