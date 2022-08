Bellezze in passerella a Bedonia, per Miss Parma Giorgia Cassi un'altra fascia: Miss Rocchetta - Foto

Miss Eleganza Emilia-Romagna 2022 è stata incoronata mercoledì sera sulla passerella bedoniese ed è la diciannovenne Linda Fabbri di Ravenna: la sinuosa studentessa di economia, conquista così l’accesso diretto alle prefinali nazionali dell’ottantatreesima edizione di Miss Italia, penultimo step per decretare poi chi sarà la più bella del Bel Paese.

Assegnata anche la fascia di Miss Bedonia, titolo riservato alle esordienti provinciali e non ancora premiate: è stata conquistata da Linda Bertolani di Reggio Emilia, altra diciannovenne con in tasca una maturità scientifica e il sogno nel cassetto di diventare un’attrice; e quella di Miss Rocchetta Bellezza, andata invece a miss Parma Giorgia Cassi, ventunenne make-up artist di Parma. La finale regionale, che ha premiato la ravennate con la storica fascia di Miss Eleganza, titolo nato nel 1950 e voluto appositamente per premiare Sofia Loren, ha richiamato nella centralissima via Aldo Moro un pubblico numeroso. Organizzato e patrocinato dal Comune di Bedonia e dall’associazione culturale FMG Eventi, la serata si è svolta come da tradizione tra sfilate (in costume con il consueto strascico di tulle, con abiti eleganti e le raffinate creazioni di Elena Pancaldi, nonché con la collezione autunno-inverno di Moretti Sport), balletti ed esibizioni sulle note delle canzoni più amate di Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini.

La giuria, presieduta da Domenico Zambelli, consigliere e stylist di alcune fra le più acclamate celebrità italiane, era composta da dieci giudici di varie professionalità, tra cui il giornalista, critico politico e volto storico di Tv Parma Francesco Silva, l’artista bedoniese Luciana Bertorelli, i sindaci di Borgotaro e Compiano Marco Moglia e Francesco Mariani. In tutto, a Bedonia sono arrivate diciassette ragazze da tutta l’Emilia-Romagna (da Piacenza a Ravenna, passando per Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna e Cesena) e anche da fuori regione, con una concorrente della vicina Chiavari (in provincia di Genova). Una delle novità di quest’edizione è stata l’abolizione dei tradizionali numeri: tutte le ragazze infatti sono state chiamate per nome e cognome. "Ringraziamo Marco Pellegrini (esclusivista del concorso in Emilia-Romagna, ndr) e tutta l’organizzazione di “Miss Italia” per aver scelto ancora una volta il nostro paese per una finale regionale", hanno dichiarato il sindaco e il vicesindaco di Bedonia Gianpaolo Serpagli e Christian Squeri, che hanno premiato sia Miss Rocchetta Bellezza che Miss Eleganza.

Monica Rossi