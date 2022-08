La carica dei mini pescatori sulle rive del lago Matteo

Una trentina di giovani ha preso parte al lago Matteo di Barbiano al memorial Rossano Riccardi, manifestazione di pesca giunta alla 37ª edizione che con il passare degli anni è divenuta un appuntamento fisso per gli appassionati del settore. Sulle rive del lago Matteo si sono affrontati con la lenza ragazzi in età compresa tra i 6 ed i 14 anni, che hanno ricevuto, indipendentemente dal piazzamento finale, un riconoscimento da parte degli organizzatori Daniela Carbognani del Lago Matteo e Team Trabucco Lenza Paradiso consistente in un pacco contenente materiale di minuteria per la pesca ed una canna.

Dopo oltre due ore di gara, con l’intermezzo della gradita merenda offerta dai gestori del lago Matteo, i giudici hanno controllato il pescato di ogni partecipante (il pesce è stato poi ributtato nel lago) per stilare le classifiche. Nella categoria Pulcini si è imposto Filippo Cantarelli di 6 anni con un pescato di kg. 4,6: al secondo posto Rachele Bersellini ed al terzo Pietro Molinari. Nella categoria Ragazzi primo posto ad Alessandro Bersellini con kg. 12,2 di pescato, al secondo posto Mattia Del Monaco ed al terzo Annita Cantarelli. Infine nella categoria Giovani vittoria di Nicolò Benecchi di 11 anni con kg. 17,5 di pescato: va detto che il bravo Nicolò ha bissato il successo che aveva ottenuto nel 2021. Al secondo posto si è piazzato Mattia Schincaglia, davanti a Alessandro Damini, che l’anno scorso aveva vinto nella categoria Ragazzi.

Il primo posto assoluto che va a colui che ha raggiunto il maggior peso di pescato è andato a Nicolò Benecchi, che si è aggiudicato un paniere Genius Trabucco offerto dalla famiglia Riccardi. Un premio è stato sorteggiato tra i bambini che nel corso della gara non sono riusciti a pescare nulla: il regalo è andato a Virginia Formigari di 7 anni.

Al termine gli organizzatori hanno rivolto un sentito grazie a tutte le aziende che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione.

Massimo Morelli