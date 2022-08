Tutti matti per Colorno: il divertimento che archivia la pandemia . E oggi festa dalle 16,30

Più di 90 volontari «sguinzagliati» dal pomeriggio tra parcheggi e aree spettacoli; un nuovo logo che occhieggia dalle spille appuntate su magliette, cappellini e borse; 15 stand di artigiani creativi e un’area dedicata allo street food; oltre 1500 biglietti venduti in prevendita per gli spettacoli a pagamento, ma soprattutto, a «suonare la carica» agli organizzatori, circa 2500 accessi, migliaia di risate e di emozioni, e centinaia di occhi sgranati e bocche aperte: la kermesse Tutti Matti per Colorno - che per sei giorni e sei notti animerà la cittadina della bassa con più di 130 spettacoli, concerti e installazioni, quasi tutti fruibili ad ingresso gratuito - è iniziata con il piede giusto.

E ieri sera si è replicato con venti spettacoli di acrobatica aerea, mimo, giocoleria, equilibrismo, musica, fino a mezzanotte quando si accenderanno le luci del palco sul concerto «cosmico rock» degli inglesi Henge.

Oggi festa già alle 16,30 con finale alle 22,30.