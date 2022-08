Dal 5 settembre senso unico alternato a Castione Marchesi e a Casaltone

Dalle 9 di lunedì 5 settembre fino alle 18 di martedì 20 settembre (e comunque fino a fine lavori) circolazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico su due strade provinciali: la 588R “Dei due Ponti”, vicino a Castione Marchesi e sulla Sp 73 “Di Casaltone”, vicino a Casaltone, in corrispondenza dei cavalcavia autostradali.

Il provvedimento si è reso necessario in entrambi i casi per consentire al Consorzio Stabile Evo di eseguire i lavori di ripristino dei giunti di dilatazione dei ponti di competenza della Direzione 2°Tronco-Milano sull’autostrada A1 e sulla linea ferrovia AV Milano- Bologna, operando in sicurezza su parte della carreggiata delle due strade provinciali.