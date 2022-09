Via Montepelato, donna cade dalla bicicletta e si procura un trauma cranico

Disavventura per una donna di 66 anni, che questa mattina è caduta dalla sua bici lungo via Montepelato a Monticelli verso le ore 11.15.

La signora, fortunatamente, non è rimasta coinvolta in un incidente stradale ma è caduta a terra dopo aver perso il controllo della bici. Una pattuglia della Polizia locale Unione Pedemontana Parmense è prontamente intervenuta a Monticelli ed ha prestato i primi soccorsi alla ciclista in attesa dell’ambulanza del 118.

La donna, infatti, per precauzione, è stata trasportata al Pronto soccorso del Maggiore di Parma dopo la sua caduta dalla bici. Le condizioni della ciclista, visitata dai sanitari del nosocomio Parmigiano, fortunatamente non sono gravi.