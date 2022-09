Salso, aveva creato una serra per coltivare marijuana: arrestato un 41enne

Servizi antidroga, finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti sono stati organizzati ed effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, con l’impiego di personale in uniforme e in borghese, nel corso dell’ultima settimana, sia nella cittadina termale che nei piccoli centri montani di Bore e Pellegrino Parmense, che nel periodo estivo si popolano di vacanzieri.

Nella rete dei militari è finito un 41enne che, contando probabilmente sul fatto di abitare in una zona di campagna difficilmente raggiungibile, aveva pensato di organizzare una piccola serra per la coltivazione di “erba”. Ma le sue intenzioni non sono sfuggite alle pattuglie che, durante i controlli del territorio avevano notato alcune piantine sospette sul balcone della casa. Scattata la perquisizione, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Salsomaggiore e della Stazione di Pellegrino Parmense hanno rinvenuto e sequestrato a carico dell’uomo mezzo etto di marijuana in foglie appena raccolte e quasi 10 grammi di hashish. Inoltre nell’abitazione hanno trovato tutta l’attrezzatura necessaria alla coltivazione dello stupefacente: lampade, sistemi di areazione e riscaldamento, coperture termiche, oltre ad una busta di semi e un bilancino di precisione.

L’uomo è stato arrestato per detenzione, coltivazione e produzione illecita di sostanza stupefacente e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Nel corso dei controlli effettuati nel piccolo comune di Bore invece, i militari della locale Stazione di Pellegrino, coadiuvati dal Nucleo Operativo della Compagnia, hanno fermato numerosi giovani e segnalato alla Prefettura di Parma come consumatori di stupefacenti quattro ragazzi trovati in possesso di hashish e marijuana per uso personale, per un totale di circa 20 grammi, sottoposti a sequestro.

Infine, nel corso della mattinata odierna una pattuglia della Stazione di Salsomaggiore, durante i controlli alla circolazione stradale ha notato un uomo a bordo di un ciclomotore che tentava di eludere il controllo nascondendosi dietro un edificio. Raggiunto dalla pattuglia, risultava che il veicolo era sprovvisto di assicurazione e che il conducente guidava con patente revocata. Trattandosi della seconda infrazione in due anni, l’uomo veniva denunciato a piede libero per guida senza patente, e sanzionato per la mancanza di assicurazione ed il mezzo sequestrato.