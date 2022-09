Da barista a imprenditrice agricola: «E su Tik Tok spiego cos'è il benessere animale»

Fabiana Cavalli, che sui social - 16 mila i follower su Tik Tok - spiega a “quelli del quarto piano”, nati e cresciuti in città, il mondo delle campagne, da un paio d’anni lavora attivamente nella sua azienda agricola Cusana. A ventiquattro anni, porta avanti l’attività di famiglia, fondata dal nonno Luigi nel 1974, ora condotta dal padre Paolo e dallo zio Gabriele a San Polo di Torrile.

«Sono passata “dall’altra parte del latte” - racconta l’imprenditrice - dopo un lungo periodo come barista: mi sono diplomata all’alberghiero Magnaghi di Salsomaggiore, iniziando fin dalla scuola il tirocinio dietro al bancone. Io adoro la caffetteria. Ho fatto anche tanti corsi e mi piace molto avere a che fare con il pubblico: però non è facile veder riconosciuto il valore del proprio lavoro. Sono tornata all’azienda agricola durante il primo lockdown, ritrovando la mia passione di bambina. Mio padre ricorda che volevo stare sempre nella stalla e mi piaceva anche assistere alle visite del veterinario. Sono molto felice di questa scelta e desidero continuare ad imparare». Con 280 capi di bestiame, di cui 115 in mungitura (per il 70% vacche di razza frisona e le restanti vacche rosse di vari incroci), l’azienda, seguita da Coldiretti, produce latte per Parmigiano Reggiano.

«Io - dice Fabiana - mi occupo della vitellaia, dal parto alla gestione del piano alimentare, fin dalla nascita, controllando il peso e l’accrescimento. E’ importante che i vitelli assumano quanto più colostro prima possibile, perché in questo modo ricevono gli anticorpi dalla madre. Cerco di farli succhiare dal biberon. Per la fase successiva, sto impiegando due diversi tipi di mangimi, monitorando i risultati. Mio padre studia gli incroci più adatti per le fecondazioni. Io seguo i parametri di crescita avendo come obiettivi produttività, longevità degli animali e qualità del latte. Le mie competenze riguardano anche la parte burocratica, come la gestione delle ricette per i farmaci, che in un’azienda agricola è complessa e richiede attenzione costante».



La cura che mette nel proprio lavoro ha dato l’idea a Fabiana Cavalli di prendere posizione in prima persona sui social in merito alle critiche che bersagliano gli allevamenti intensivi quanto a benessere degli animali. Su Tik Tok, con il nickname @fabi_cavalli, ritiene giusto fare divulgazione scientifica sugli allevamenti di vacche. «Io credo - è la sua opinione - che gli animalisti stiano facendo una campagna troppo aggressiva, utilizzando fake news, e gli allevatori non si siano mai preoccupati di spiegare come stanno veramente le cose. Valutare il benessere degli animali spetta ai veterinari. Io trovo assurdo umanizzare gli animali. Invito anche a visitare il nostro allevamento dal vivo. Le persone mi dicono: da voi sì che stanno bene gli animali. Anche un allevamento intensivo, come il nostro, può davvero essere un luogo dove gli animali vengono curati con amore».

LA SCHEDA

Nome: Fabiana Cavalli

Età: 24 anni

Segno zodiacale: Leone

Studi: Diploma in enogastronomia (sala e vendita)

Hobby: divulgazione su TikTok

Sogno nel cassetto: aprire un caseificio aziendale

Azienda: Società agricola Cusana di Cavalli Paolo e Gabriele, strada Argine Naviglio 11, San Polo di Torrile.

Attività: allevamento di vacche da latte per Parmigiano Reggiano.